Владимир Зеленский пригрозил Курской и Белгородской областям отключениями электроэнергии в случае продолжения атак на энергосистему Украины. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты, — мы будем делать то же самое. Здесь нет никаких секретов», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима отметил, что имеющееся у ВСУ оружие способно поражать цели в Белгородской и Курской областях.

По данным издания, Киев ставит своей целью организацию масштабного отключения электричества в Белгороде и прилегающих территориях, где проживает около полумиллиона человек. Отмечается, что власти Белгородской области предпринимают активные меры по подготовке к возможным инцидентам для минимизации последствий потенциальных атак.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о намерении продолжать атаки на российскую территорию. Он отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продолжает проводить «дальнобойные удары» по России, используя для этого украинские ракеты и беспилотники. Кроме того, Зеленский сообщил о «существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО».