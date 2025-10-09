Валдайский форум
9 октября, 09:01

Зеленский пообещал устроить блэкауты в Белгородской и Курской областях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский пригрозил Курской и Белгородской областям отключениями электроэнергии в случае продолжения атак на энергосистему Украины. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты,мы будем делать то же самое. Здесь нет никаких секретов», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима отметил, что имеющееся у ВСУ оружие способно поражать цели в Белгородской и Курской областях.

По данным издания, Киев ставит своей целью организацию масштабного отключения электричества в Белгороде и прилегающих территориях, где проживает около полумиллиона человек. Отмечается, что власти Белгородской области предпринимают активные меры по подготовке к возможным инцидентам для минимизации последствий потенциальных атак.

Зеленский заявил о согласовании плана спецопераций СБУ против России

Ранее Владимир Зеленский заявлял о намерении продолжать атаки на российскую территорию. Он отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продолжает проводить «дальнобойные удары» по России, используя для этого украинские ракеты и беспилотники. Кроме того, Зеленский сообщил о «существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

