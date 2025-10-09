Зеленский заявил о согласовании плана спецопераций СБУ против России

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о согласовании плана операций Службы безопасности Украины (СБУ) против России. Глава государства сделал это заявление в вечернем видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«По поводу наших операций – я согласовал Службе некоторые планы, ассиметричные наши ответы на российскую войну», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский говорил о планах продолжения атак на российскую территорию. Он подчеркнул, что СБУ продолжает осуществлять «дальнобойные удары» по России. Для этого использовали украинские ракеты и беспилотники. Также Зеленский заявил о «существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО».