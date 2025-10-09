Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 02:42

Зеленский заявил о согласовании плана спецопераций СБУ против России

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о согласовании плана операций Службы безопасности Украины (СБУ) против России. Глава государства сделал это заявление в вечернем видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«По поводу наших операций – я согласовал Службе некоторые планы, ассиметричные наши ответы на российскую войну», — заявил Зеленский.

Новый наркоскандал: Зеленский выложил фото из своего кабинета с подозрительным свёртком
Новый наркоскандал: Зеленский выложил фото из своего кабинета с подозрительным свёртком

Ранее Зеленский говорил о планах продолжения атак на российскую территорию. Он подчеркнул, что СБУ продолжает осуществлять «дальнобойные удары» по России. Для этого использовали украинские ракеты и беспилотники. Также Зеленский заявил о «существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar