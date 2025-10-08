Зеленский анонсировал новые теракты против России после встречи с главой СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении атак на территорию России после встречи с руководителем Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком*. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Изоляция или крах: Что будет с Украиной после признания её террористическим государством

Изоляция или крах: Что будет с Украиной после признания её террористическим государством

Он отметил, что СБУ продолжает наносить «дальнобойные удары» по российской территории, в том числе с применением украинских ракет и беспилотников, и заявил о якобы имевших место «существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО».