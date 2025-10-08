Зеленский анонсировал новые теракты против России после встречи с главой СБУ
Обложка © Telehgram / V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении атак на территорию России после встречи с руководителем Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком*. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Хороший доклад руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка*. Подробно обсудили боевую работу службы», — написал Зеленский.
Он отметил, что СБУ продолжает наносить «дальнобойные удары» по российской территории, в том числе с применением украинских ракет и беспилотников, и заявил о якобы имевших место «существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО».
К слову, в России регулярно фиксируются случаи вовлечения украинских переселенцев в преступную деятельность, направленную против интересов нашей страны. По данным Совбеза, более 24 тысяч граждан Украины пытались проехать в Россию для совершения терактов. На днях в Ставропольском крае силовики задержали ветерана иностранного спецназа, который по указке украинской стороны собирал сведения о российских объектах для дальнейшего совершения на них терактов. А оружие для совершения чудовищного теракта в «Крокусе» было также поставлено с Украины.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов