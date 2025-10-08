Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 октября, 10:59

Зеленский анонсировал новые теракты против России после встречи с главой СБУ

Обложка © Telehgram / V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении атак на территорию России после встречи с руководителем Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком*. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Хороший доклад руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка*. Подробно обсудили боевую работу службы», — написал Зеленский.

Изоляция или крах: Что будет с Украиной после признания её террористическим государством

Он отметил, что СБУ продолжает наносить «дальнобойные удары» по российской территории, в том числе с применением украинских ракет и беспилотников, и заявил о якобы имевших место «существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО».

К слову, в России регулярно фиксируются случаи вовлечения украинских переселенцев в преступную деятельность, направленную против интересов нашей страны. По данным Совбеза, более 24 тысяч граждан Украины пытались проехать в Россию для совершения терактов. На днях в Ставропольском крае силовики задержали ветерана иностранного спецназа, который по указке украинской стороны собирал сведения о российских объектах для дальнейшего совершения на них терактов. А оружие для совершения чудовищного теракта в «Крокусе» было также поставлено с Украины.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

«Орешник» в деле: какие места на карте Украины могут быть стёрты с лица земли
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
