Новый нарко-скандал: Зеленский выложил фото из своего кабинета с подозрительным свёртком

Владимир Зеленский вновь оказался в центре скандала, выложив у себя с Telegram фотографии с совещания с руководителем Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком*. Пользователи соцсетей обратили внимание на предмет, лежащий на блюдце рядом с украинским лидером. В подозрительном свёртке могут быть запрещённые вещества, подозревают комментаторы.