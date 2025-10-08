Новый нарко-скандал: Зеленский выложил фото из своего кабинета с подозрительным свёртком
Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Владимир Зеленский вновь оказался в центре скандала, выложив у себя с Telegram фотографии с совещания с руководителем Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком*. Пользователи соцсетей обратили внимание на предмет, лежащий на блюдце рядом с украинским лидером. В подозрительном свёртке могут быть запрещённые вещества, подозревают комментаторы.
К слову, прошлым летом стало известно о причастности Дениса Ермака, младшего брата главы офиса Зеленского Андрея Ермака, к поставкам наркотиков киевской верхушке. Российские спецслужбы предоставили фотографии билетов и паспорта Ермака в качестве доказательств.
В то же время наркологи неоднократно признавали в Зеленском «своего» пациента. В августе во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине бывший комик демонстрировал признаки, которые врач-нарколог Василий Шуров связал с интоксикацией психостимуляторами.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов