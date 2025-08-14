Нарколог Шуров объяснил интоксикацией тик на лице Зеленского на встрече с Мерцем
Фото © Трансляция телеканала CNN
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине демонстрировал признаки, которые врач-нарколог Василий Шуров связал с интоксикацией психостимуляторами. Об этом он заявил в интервью «АиФ».
По словам специалиста, у украинского лидера были заметны тики, подёргивание уголка рта, расфокусированный взгляд и сложности с тем, чтобы спокойно стоять. Эти признаки, считает Шуров, могут указывать на перевозбуждение нервной системы из-за действия стимулирующих веществ.
«Мне, как наркологу, очевидно, что он находится в состоянии интоксикации. Поэтому идёт перевозбуждение нервной системы, тики. Не может просто спокойно стоять, видно, как ему тяжело, бедолаге», — отметил врач.
Ранее Life.ru обратил внимание на состояние Зеленского во время его совместного выступления с Мерцем. Наблюдатели отметили затуманенный взгляд, замедленные реакции, трудности с формулировкой мыслей, а также неуверенные движения.