14 августа, 10:01

Нарколог Шуров объяснил интоксикацией тик на лице Зеленского на встрече с Мерцем

Фото © Трансляция телеканала CNN

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине демонстрировал признаки, которые врач-нарколог Василий Шуров связал с интоксикацией психостимуляторами. Об этом он заявил в интервью «АиФ».

По словам специалиста, у украинского лидера были заметны тики, подёргивание уголка рта, расфокусированный взгляд и сложности с тем, чтобы спокойно стоять. Эти признаки, считает Шуров, могут указывать на перевозбуждение нервной системы из-за действия стимулирующих веществ.

«Мне, как наркологу, очевидно, что он находится в состоянии интоксикации. Поэтому идёт перевозбуждение нервной системы, тики. Не может просто спокойно стоять, видно, как ему тяжело, бедолаге», — отметил врач.
«Он что, в нулину?!»: Зеленского заподозрили в появлении на встрече с Мерцем «на отходняках»
«Он что, в нулину?!»: Зеленского заподозрили в появлении на встрече с Мерцем «на отходняках»

Ранее Life.ru обратил внимание на состояние Зеленского во время его совместного выступления с Мерцем. Наблюдатели отметили затуманенный взгляд, замедленные реакции, трудности с формулировкой мыслей, а также неуверенные движения.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Здоровье
