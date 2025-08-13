Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

13 августа, 16:04

Да он в нулину: Зеленский шокировал Мерца взглядом в никуда и несвязной речью

Зеленский пришёл на пресс-конференцию с Мерцем в нетрезвом состоянии

Обложка © Трансляция телеканала CNN

Зеленский появился на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в «ноль». Трансляцию мероприятия вёл CNN.

Фото © Трансляция телеканала CNN

На пресс-конференции с канцлером Германии Зеленский был явно не в форме. Он демонстрировал признаки, которые некоторые наблюдатели интерпретировали как возможное опьянение. Точную причину назвать сложно, однако на опубликованных материалах заметны затуманенный взгляд, несвязная речь и неустойчивая походка.

Фото © Трансляция телеканала CNN

В видеофрагментах заметно, что он путается в словах, медленно реагирует на вопросы и с трудом формулирует мысли. Это вызвало активные обсуждения в социальных сетях.

Фото © Трансляция телеканала CNN

Напомним, Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске. Она, по данным американских СМИ, пройдёт на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Американский лидер исключил участие Зеленского в переговорах. Вместо Аляски глава киевского режима срочно приехал в Берлин.

Александра Мышляева
