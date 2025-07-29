Тому, что представители киевского режима или их родственники могут быть связаны с наркотрафиком или иными противозаконными действиями, удивляться не приходится. Как и тому, что употребление запрещённых веществ вполне может быть нормой среди украинской верхушки. Киевская клика, чувствующая поддержку Запада, творит беспредел. Пока одни украинцы, которых киевский режим буквально с улиц бросает на передовую, гибнут за режим Зеленского, представители этого режима спокойно летают по миру за запрещёнными веществами.