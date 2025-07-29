«Это их обычная практика»: В Госдуме не удивились новому наркоскандалу с окружением Зеленского
Депутат Белик назвал употребление наркотиков нормой для украинской верхушки
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Связь представителей киевского режима и их родственников с наркотрафиком не удивляет. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя сообщения о поездке брата главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Афганистан за наркотиками.
Тому, что представители киевского режима или их родственники могут быть связаны с наркотрафиком или иными противозаконными действиями, удивляться не приходится. Как и тому, что употребление запрещённых веществ вполне может быть нормой среди украинской верхушки. Киевская клика, чувствующая поддержку Запада, творит беспредел. Пока одни украинцы, которых киевский режим буквально с улиц бросает на передовую, гибнут за режим Зеленского, представители этого режима спокойно летают по миру за запрещёнными веществами.
Депутат подчеркнул, что многочисленные скандалы вокруг окружения Зеленского, включая регулярно всплывающие компроматы на Дениса Ермака, вряд ли повлияют на кадровые решения в администрации Украины. Однако сам факт появления таких данных, по мнению депутата, может свидетельствовать о внутренней борьбе во властных кругах.
Напомним, ранее стало известно о причастности Дениса Ермака, младшего брата главы офиса Зеленского Андрея Ермака, к поставкам наркотиков киевской верхушке. Российские спецслужбы предоставили фотографии билетов и паспорта Ермака в качестве доказательств. Позже СМИ получили эксклюзивную запись переговоров непосредственно перед поездкой Ермака в Афганистан. На аудиофайле отчётливо слышен его голос, подробно объясняющий помощнице Наталье Кузьменко детали бронирования билетов и размещения в гостинице.