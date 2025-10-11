СМИ узнали, что Зеленский и Трамп обсудили поставки «Томагавков» Киеву

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 11 октября провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщили информированные источники американского издания Axios.

Отмечается, что диалог продолжался примерно 30 минут и носил предварительный характер. Информация о конкретных решениях по ракетным поставкам пока отсутствует.

При этом Зеленский назвал разговор с главой Белого дома хорошим и очень продуктивным. В ходе беседы они обсудили договорённости, усиление системы ПВО, а также ситуацию с российскими ударами по энергетической инфраструктуре Незалежной.