11 октября, 14:43

СМИ узнали, что Зеленский и Трамп обсудили поставки «Томагавков» Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 11 октября провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщили информированные источники американского издания Axios.

Отмечается, что диалог продолжался примерно 30 минут и носил предварительный характер. Информация о конкретных решениях по ракетным поставкам пока отсутствует.

При этом Зеленский назвал разговор с главой Белого дома хорошим и очень продуктивным. В ходе беседы они обсудили договорённости, усиление системы ПВО, а также ситуацию с российскими ударами по энергетической инфраструктуре Незалежной.

Зеленский обсудил с Трампом поставки HIMARS и ракет ATACMS
Напомним, Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Президент РФ Владимир Путин предупредил США, что передача ракет разрушит наметившиеся позитивные тенденции в российско-американских отношениях. По некоторым данным, Зеленский применением ракет рассчитывает спровоцировать Россию на жёсткие ответные действия. Это нужно, чтобы втянуть в конфликт страны НАТО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
