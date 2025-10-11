СМИ узнали, что Зеленский и Трамп обсудили поставки «Томагавков» Киеву
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 11 октября провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщили информированные источники американского издания Axios.
Отмечается, что диалог продолжался примерно 30 минут и носил предварительный характер. Информация о конкретных решениях по ракетным поставкам пока отсутствует.
При этом Зеленский назвал разговор с главой Белого дома хорошим и очень продуктивным. В ходе беседы они обсудили договорённости, усиление системы ПВО, а также ситуацию с российскими ударами по энергетической инфраструктуре Незалежной.
Напомним, Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Президент РФ Владимир Путин предупредил США, что передача ракет разрушит наметившиеся позитивные тенденции в российско-американских отношениях. По некоторым данным, Зеленский применением ракет рассчитывает спровоцировать Россию на жёсткие ответные действия. Это нужно, чтобы втянуть в конфликт страны НАТО.
