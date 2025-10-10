Валдайский форум
10 октября, 20:45

Зеленский обсудил с Трампом поставки HIMARS и ракет ATACMS

Обложка © Flickr / The White House

Главарь киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом обсуждал возможные поставки американского оружия. Как утверждает украинское издание «Страна.ua», речь шла о РСЗО HIMARS и ATACMS.

По словам бывшего комика, разговор не ограничился темой ракет «Томагавк». Он отметил, что количество имеющихся у Украины ATACMS остаётся недостаточным для выполнения поставленных задач. Реакция республиканца неизвестна.

В Китае предупредили, что угрозы «Томагавками» обернутся для США суровыми ответными мерами

Ранее Зеленский рассказал о подготовке к важной встрече с американскими партнёрами. Главарь киевского режима подчеркнул стратегическую значимость предстоящих переговоров, заявив о намерении представить несколько «сильных соглашений» в оборонной сфере. Украинскую делегацию на переговорах возглавят ключевые государственные деятели, включая премьер-министра Юлию Свириденко, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, а также представителей Министерства обороны и Совета национальной безопасности и обороны.

