Главарь киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом обсуждал возможные поставки американского оружия. Как утверждает украинское издание «Страна.ua», речь шла о РСЗО HIMARS и ATACMS.

По словам бывшего комика, разговор не ограничился темой ракет «Томагавк». Он отметил, что количество имеющихся у Украины ATACMS остаётся недостаточным для выполнения поставленных задач. Реакция республиканца неизвестна.

Ранее Зеленский рассказал о подготовке к важной встрече с американскими партнёрами. Главарь киевского режима подчеркнул стратегическую значимость предстоящих переговоров, заявив о намерении представить несколько «сильных соглашений» в оборонной сфере. Украинскую делегацию на переговорах возглавят ключевые государственные деятели, включая премьер-министра Юлию Свириденко, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, а также представителей Министерства обороны и Совета национальной безопасности и обороны.