Владимир Зеленский рассказал о подготовке к важной встрече с американскими партнёрами. Глава киевского режима подчеркнул стратегическую значимость предстоящих переговоров, заявив о намерении представить несколько «сильных соглашений» в оборонной сфере.

«Мы предложили Америке несколько сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе наши страны, и должны сделать более содержательным наш диалог с Америкой по этим соглашениям», — заявил Зеленский.

Украинскую делегацию на переговорах возглавят ключевые государственные деятели, включая премьер-министра Юлию Свириденко, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, а также представителей Министерства обороны и Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, что ранее Зеленский начал угрожать России ударами «Томагавком» по Москве. Однако практически все сходятся на том, что ракеты не смогут оказать сколь бы то ни было значительного влияние на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать «Томагавки». В Британии считают, что Зеленский так рьяно добивается поставок этих ракет с одной целью — для эскалации конфликта.