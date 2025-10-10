Ставка на ракеты: В США раскрыли, что планирует Зеленский в отношении России

Владимир Зеленский рассчитывает спровоцировать Россию на жёсткие ответные действия в случае применения ракет «Томагавк», чтобы втянуть в конфликт страны НАТО. Об этом пишет американское издание National Interest.

В материале отмечается, что реализация данного сценария позволила бы Киеву сослаться на пятую статью учредительного договора Североатлантического альянса. Это, в свою очередь, создало бы значительное давление на администрацию американского лидера Дональда Трампа с целью более активного вовлечения вооружённых сил в боевые действия. При этом издание отдельно подчёркивает, что США обладают ограниченным арсеналом крылатых ракет данного типа.

«Парадоксально, но именно на такой удар в конечном счёте надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы сослаться на статью 5 договора НАТО и заставить Трампа более активно задействовать американские войска на Украине», — говорится в публикации.