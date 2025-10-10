Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 11:04

Ставка на ракеты: В США раскрыли, что планирует Зеленский в отношении России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский рассчитывает спровоцировать Россию на жёсткие ответные действия в случае применения ракет «Томагавк», чтобы втянуть в конфликт страны НАТО. Об этом пишет американское издание National Interest.

В материале отмечается, что реализация данного сценария позволила бы Киеву сослаться на пятую статью учредительного договора Североатлантического альянса. Это, в свою очередь, создало бы значительное давление на администрацию американского лидера Дональда Трампа с целью более активного вовлечения вооружённых сил в боевые действия. При этом издание отдельно подчёркивает, что США обладают ограниченным арсеналом крылатых ракет данного типа.

«Парадоксально, но именно на такой удар в конечном счёте надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы сослаться на статью 5 договора НАТО и заставить Трампа более активно задействовать американские войска на Украине», — говорится в публикации.

В Госдуме заявили о применении РФ самого страшного оружия при передаче «Томагавков» ВСУ
В Госдуме заявили о применении РФ самого страшного оружия при передаче «Томагавков» ВСУ

Напомним, Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Президент РФ Владимир Путин предупредил США, что передача ракет разрушит наметившиеся позитивные тенденции в российско-американских отношениях. В МИД РФ подчеркнули, что применение этого оружия не не сможет воспрепятствовать достижению целей специальной военной операции.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • США
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar