В Госдуме заявили о применении РФ самого страшного оружия при передаче «Томагавков» ВСУ
Обложка © Life.ru
Если Вооружённые силы Украины (ВСУ) получат американские «Томагавки», Россия ответит применением самого мощного и страшного оружия. Об этом предупредил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Парламентарий в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что несмотря на сравнительно небольшую скорость, Tomahawk обладают высокой точностью, что усложнит боевые действия и обострит отношения России с НАТО и США. Тем не менее, по его словам, в России найдётся способ эффективно уничтожить эти ракеты и дать мощный ответ.
Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он фактически принял решение по поводу поставок Киеву «Томагавков». Российский лидер Владимир Путин ответил, что если США пойдут на этот шаг, то все улучшения в отношениях между странами будут уничтожены. К слову, даже мощные ракеты «Томагавк» Украина не сможет использовать из-за существующих ограничений. У России, между прочим, имеются средства, чтобы сбивать эти ракеты.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.