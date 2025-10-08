В Госдуме заявили о применении РФ самого страшного оружия при передаче «Томагавков» ВСУ

Если Вооружённые силы Украины (ВСУ) получат американские «Томагавки», Россия ответит применением самого мощного и страшного оружия. Об этом предупредил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что несмотря на сравнительно небольшую скорость, Tomahawk обладают высокой точностью, что усложнит боевые действия и обострит отношения России с НАТО и США. Тем не менее, по его словам, в России найдётся способ эффективно уничтожить эти ракеты и дать мощный ответ.