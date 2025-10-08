В МИД РФ предупредили Вашингтон о «тяжёлых последствиях» из-за «Томагавков»

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что развёртывание подобных вооружений, если оно состоится, станет серьёзным изменением обстановки, но не поколеблет решимости Москвы в реализации задач СВО. По его словам, гипотетическое использование таких ракетных комплексов невозможно без прямого участия американского персонала. Рябков выразил надежду, что те, кто склоняет Вашингтон к такому шагу, в полной мере отдают себе отчёт в глубине и тяжести возможных последствий подобных решений.