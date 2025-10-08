В МИД РФ предупредили Вашингтон о «тяжёлых последствиях» из-за «Томагавков»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd
Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk кардинально изменит ситуацию, однако не сможет воспрепятствовать достижению целей специальной военной операции. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что развёртывание подобных вооружений, если оно состоится, станет серьёзным изменением обстановки, но не поколеблет решимости Москвы в реализации задач СВО. По его словам, гипотетическое использование таких ракетных комплексов невозможно без прямого участия американского персонала. Рябков выразил надежду, что те, кто склоняет Вашингтон к такому шагу, в полной мере отдают себе отчёт в глубине и тяжести возможных последствий подобных решений.
«Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации», — подчеркнул Рябков.
Ранее глава Белого дома заявил, что он фактически принял решение по поводу поставок Киеву «Томагавков». Российский лидер Владимир Путин ответил, что если США пойдут на этот шаг, то все улучшения в отношениях между странами будут уничтожены. К слову, даже мощные ракеты «Томагавк» Украина не сможет использовать из-за существующих ограничений. У Россия между прочим имеются средства, чтобы сбивать эти ракеты.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.