7 октября, 10:58

Журналист Кремлёвского пула объяснил, почему до «Томагавков» Киеву как до Луны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Karolis Kavolelis

Президент США Дональд Трамп довольно размыто ответил на вопрос о возможной поставке Киеву ракет Tomahawk. У себя в тегерам-канале журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев порассуждал, насколько реален для Украины такой сценарий, учитывая все обстоятельства.

Ракеты Tomahawk можно запускать тремя способами: с кораблей, подводных лодок и наземных пусковых установок. Первые два варианта отпадают — Киев просто не располагает такими средствами. Правда, ракета может стартануть и с самолёта, но для этого нужен настоящий «тяжеловес». Украина, опять же, таковыми не обладает.

Можно использовать для запуска наземную установку Typhon, однако у США таких всего три (в планах сделать ещё две). Одна стоит на Филиппинах. Вторая — на Гавайях. Третья — в Германии. Первые две нужны Штатам, чтобы «не распоясался Китай». Пекин, кстати, считает их «дестабилизирующим фактором» и требует оттуда убрать.

«Установки для пуска Tomahawk слишком дорогие и малочисленные, чтобы передавать их украинцам. Вывод установок с Филиппин будет рассмотрен как слабость Трампа, который прогнулся под (главу КНР) Си Цзиньпина», — написал журналист.

Ранее западные СМИ писали, что США боятся утратить контроль над ракетами «Томагавк» при передаче их Киеву. При этом глава Белого дома говорит, что он уже принял решение. А вот президент РФ Владимир Путин предупреждает, что такой шаг перечеркнёт весь достигнутый прогресс в российско-американских отношениях.

BannerImage
Александр Юнашев
