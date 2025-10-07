Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 10:15

Медведев прокомментировал согласие Трампа поставить ракеты Tomahawk Киеву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал согласие Дональда Трампа поставить ракеты «Томагавк» (Tomahawk) Украине, заявив, что нынешний глава Белого дома собрался идти тропой своего предшественника Джо Байдена.

«Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках бандеровцам «Томагавков» он брякнул буквально следующее: «Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают». Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — написал Медведев в телеграм-канале.

«‎К счастью, не дадут»: Партия Зеленского надеется на отказ в передаче «Томагавков»
«‎К счастью, не дадут»: Партия Зеленского надеется на отказ в передаче «Томагавков»

Ранее Трамп заявил, что «практически принял решение» по «Томагавкам», поставки которых так просит Владимир Зеленский. Оказалось, что от вооружения Украины этими ракетами главу Белого дома удерживает страх потерять над ними контроль. Президент России Владимир Путин уже предупреждал Вашингтон, что такой шаг не изменит ситуацию на поле боя, но США следует подумать о последствиях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Дональд Трамп
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar