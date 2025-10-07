Медведев прокомментировал согласие Трампа поставить ракеты Tomahawk Киеву
Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал согласие Дональда Трампа поставить ракеты «Томагавк» (Tomahawk) Украине, заявив, что нынешний глава Белого дома собрался идти тропой своего предшественника Джо Байдена.
«Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках бандеровцам «Томагавков» он брякнул буквально следующее: «Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают». Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — написал Медведев в телеграм-канале.
Ранее Трамп заявил, что «практически принял решение» по «Томагавкам», поставки которых так просит Владимир Зеленский. Оказалось, что от вооружения Украины этими ракетами главу Белого дома удерживает страх потерять над ними контроль. Президент России Владимир Путин уже предупреждал Вашингтон, что такой шаг не изменит ситуацию на поле боя, но США следует подумать о последствиях.
