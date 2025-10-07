Медведев прокомментировал согласие Трампа поставить ракеты Tomahawk Киеву

«Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках бандеровцам «Томагавков» он брякнул буквально следующее: «Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают». Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — написал Медведев в телеграм-канале.