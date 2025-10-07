Трампа удерживает всего один страх от вооружения ВСУ ракетами Tomahawk

В Киеве пока не знают, какое решение принял президент США Дональд Трамп по поставке крылатых ракет Tomahawk. Официального разъяснения от Вашингтона украинская сторона не получила. Об этом сообщает Axios.

«(Киев) не знает, какое решение принял Трамп», — сказано в публикации.

Источники Axios добавляют, что часть представителей администрации США опасается утраты контроля над применением ракет после их возможной покупки и оплаты странами НАТО.

Ранее глава Белого дома заявил, что уже принял решение относительно поставки Украине «Томагавков». Он отметил, что «не добивается» эскалации и ему надо знать, какие именно цели Киев хочет поражать с помощью этих ракет. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что передача такого вооружения ВСУ разрушит весь позитивный задел в отношениях между Россией и Штатами.