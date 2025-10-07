Валдайский форум
6 октября, 21:15

Трамп фактически принял решение по ракетам Tomahawk на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Президент США Дональд Трамп заявил, что фактические принял решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk. При этом американский лидер не уточнил, в чём именно оно заключается.

Однако он добавил, что хотел бы понять, как Украина намерена использовать эти снаряды и куда собирается их нацеливать. В контексте вооружения Киева ракетами Tomahawk американкий президент заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

«Я не добиваюсь эскалации», — ответил он на вопрос о поставках.

США могут передать Киеву ракеты с меньшей дальностью вместо Tomahawk
Ранее президент России Владимир Путин предупредил США о последствиях поставок Украине «Томагавков». Он заявил, что передача крылатых ракет разрушит наметившиеся позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

Напомним, что о поставках ракет Tomahawk просил Дональда Трампа Владимир Зеленский. Однако, как отмечал президент России Владимир Путин, поставки такого вооружения не изменят ситуацию на поле боя.

Лия Мурадьян
