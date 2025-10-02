Путин: Поставки Киеву Томагавков не изменят ситуацию на поле боя

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможные поставки американских крылатых ракет «Томагавк» Украине, заявив об их неспособности повлиять на оперативную обстановку в зоне СВО. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Что касается «Томагавков», то это мощное оружие. Оно, правда, уже такое не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. Конечно, это (поставки «Томагавков» Украине. — Прим. Life.ru) не изменит вообще никак соотношение на поле боя», — рассказал Путин.