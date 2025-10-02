Путин: Поставки Киеву Томагавков не изменят ситуацию на поле боя
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможные поставки американских крылатых ракет «Томагавк» Украине, заявив об их неспособности повлиять на оперативную обстановку в зоне СВО. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«Что касается «Томагавков», то это мощное оружие. Оно, правда, уже такое не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. Конечно, это (поставки «Томагавков» Украине. — Прим. Life.ru) не изменит вообще никак соотношение на поле боя», — рассказал Путин.
Ранее Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с запросом о поставках крылатых ракет «Томагавк», что стало очередным обращением Киева за военной помощью. Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил теоретическую возможность таких поставок, однако аналитики сомневаются в их реализации, указывая на ограниченность запасов этих высокотехнологичных ракет в арсеналах Пентагона. Российские официальные лица, комментируя данную ситуацию, заявили о готовности предпринять адекватные ответные меры в случае передачи Украине данного вида вооружений.
