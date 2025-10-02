Валдайский форум
2 октября, 08:56

Кремль пригрозил ответить «должным образом» в случае передачи Украине «Томагавков»

Обложка © Life.ru

Россия внимательно следит за общением Киева и Вашингтона после просьбы Владимира Зеленского предоставить украинской стороне американские ракеты «Томагавк» (Tomahawk). Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия обязательно отреагирует на положительное решение по данному вопросу.

«Должным образом [отреагирует — прим. Life.ru]», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о том, какие будут приняты меры Кремлём.

Напомним, Владимир Зеленский в очередной раз выпрашивал вооружение у главы Белого дома Дональда Трампа. На этот раз глава киевского режима обратился к президенту США с просьбой по поставке крылатых ракет «Томагавк». Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже не раз в интервью допускал положительное решение по данному вопросу. Однако издание Responsible Statecrft написало, что у Вашингтона мало таких ракет, и они очень ценны, поэтому вряд ли Киев получит хотя бы несколько из них.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
