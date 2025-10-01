Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 07:51

США не хотят давать Украине стратегические запасы «Томагавков» — они слишком ценные

RS: Украина не сможет воспользоваться ракетами Tomahawk, и их запасы малы у США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Украина не имеет возможности применить в боевых действиях американские ракеты «Томагавк» (Tomahawk), которые постоянно просит у Вашингтона Владимир Зеленский. Об этом пишет Responsible Statecrft (RS). Кроме того, такое оружие стоит дорого, и вряд ли Белый дом захочет им разбрасываться ради Киева.

«Украина не имеет возможности запускать ракеты «Томагавк», а американские запасы этого оружия и систем его доставки слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться», — сказано в статье.

Также Вашингтон опасается, что при помощи «Томагавков» украинская армия начнёт наносить удары далеко вглубь России, а это выведет противостоянии на новый, более сложный, уровень. И, наконец, американские ракеты требуют дополнительных разведданных и систем нацеливания, что вгонит США в новые расходы из-за Зеленского, резюмируется в публикации.

«Катастрофа для ВСУ»: Политолог объяснил, почему Трамп может передать Украине «Томагавки»
«Катастрофа для ВСУ»: Политолог объяснил, почему Трамп может передать Украине «Томагавки»

Напомним, Владимир Зеленский в очередной раз выпрашивал вооружение у главы Белого дома Дональда Трампа. На этот раз глава киевского режима обратился к президенту США с просьбой по поставке крылатых ракет «Томагавк». Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже не раз в интервью допускал положительное решение по данному вопросу, но точка в дискуссии не поставлена.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar