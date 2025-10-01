Украина не имеет возможности применить в боевых действиях американские ракеты «Томагавк» (Tomahawk), которые постоянно просит у Вашингтона Владимир Зеленский. Об этом пишет Responsible Statecrft (RS). Кроме того, такое оружие стоит дорого, и вряд ли Белый дом захочет им разбрасываться ради Киева.

«Украина не имеет возможности запускать ракеты «Томагавк», а американские запасы этого оружия и систем его доставки слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться», — сказано в статье.

Также Вашингтон опасается, что при помощи «Томагавков» украинская армия начнёт наносить удары далеко вглубь России, а это выведет противостоянии на новый, более сложный, уровень. И, наконец, американские ракеты требуют дополнительных разведданных и систем нацеливания, что вгонит США в новые расходы из-за Зеленского, резюмируется в публикации.

Напомним, Владимир Зеленский в очередной раз выпрашивал вооружение у главы Белого дома Дональда Трампа. На этот раз глава киевского режима обратился к президенту США с просьбой по поставке крылатых ракет «Томагавк». Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже не раз в интервью допускал положительное решение по данному вопросу, но точка в дискуссии не поставлена.