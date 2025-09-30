Президент США Дональд Трамп может согласиться на поставки ракет «Томагавк» Украине через европейских посредников, однако вряд ли он разрешит прямое применение этого оружия против территории России, полагает политолог Евгений Михайлов.

«И [вице-президент США Джей Ди] Вэнс, и Трамп очень жёстко начали выстраивать риторику в отношении России. Это стало видно после намечающейся катастрофы для ВСУ под Красноармейском и Купянском. Я связываю эти параллели», — отметил собеседник 360.ru.

В то же время он отметил эффективность работы российской разведки и армии, регулярно уничтожающих склады западного вооружения, включая ракеты ATACMS. Военный эксперт предположил, что ВСУ сохранили лишь незначительные запасы высокоточных боеприпасов для экстренных случаев, поскольку сообщения об их применении стали редкостью. Политолог признал «Томагавки» серьёзным оружием и подчеркнул необходимость превентивного уничтожения таких систем до их появления на украинской территории.

Эксперт отметил, что в настоящее время Москва намеренно воздерживается от эскалации военной риторики. Напротив, в Кремле звучат призывы к оперативному урегулированию противостояния.

«Мы всё время говорим: «Ребята, давайте жить дружно. Вы ничего не измените. Мы всё равно порвём всех, мы победим». Это бесит западных партнёров Украины. Они видят, что мы побеждаем», — подытожил Михайлов.