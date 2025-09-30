Военный эксперт объяснил, как американские «Томагавки» изменят расклад сил для ВСУ

Вероятная передача Украине американских ракет «Томагавк» не окажет существенного влияния на боеспособность ВСУ, уверен военный эксперт Роман Насонов. По его мнению, США могут поставить лишь ограниченное количество устаревших моделей 80–90-х годов выпуска, поскольку современные модификации сохраняются для собственных нужд.

Собеседник РИАМО подчеркнул, что концепция применения «Томагавков» изначально ориентирована на морские группировки, а не на сухопутные операции. Кроме того, США активно заменяют эти ракеты более совершенными аналогами, используя текущую ситуацию для утилизации устаревшего вооружения.

«Я считаю, что с высокой вероятностью они будут поставлять старые [ракеты], 80-90-х годов производства, и в очень ограниченном количестве. А модификаций класса «земля — земля» у них немного», — отметил эксперт.