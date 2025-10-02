«У нас появится что-то ещё»: Зеленский намекнул на возможную передачу нового оружия от США

Украина может обзавестись новым дальнобойным оружием, которое ей предоставит Запад. С таким двусмысленным заявлением выступил Владимир Зеленский, комментируя итоги своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«До сегодняшнего дня мы использовали для ударов по РФ только наше дальнобойное оружие. После моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то ещё», – цитирует Зеленского украинское издание «Страна», допуская, что речь идёт об американских ракетах «Томагавк».