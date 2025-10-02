Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

2 октября, 16:34

«У нас появится что-то ещё»: Зеленский намекнул на возможную передачу нового оружия от США

Зеленский намекнул, что Трамп может передать Украине Томагавки после их встречи

Обложка © president.gov.ua

Украина может обзавестись новым дальнобойным оружием, которое ей предоставит Запад. С таким двусмысленным заявлением выступил Владимир Зеленский, комментируя итоги своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«До сегодняшнего дня мы использовали для ударов по РФ только наше дальнобойное оружие. После моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то ещё», – цитирует Зеленского украинское издание «Страна», допуская, что речь идёт об американских ракетах «Томагавк».

Ранее Зеленский в очередной раз попросил у главы Белого дома Дональда Трампа поставить Киеву крылатые ракеты «Томагавк». Вице-президент США Джей Ди Вэнс допускал такой сценарий. Но аналитики уверены, что у Вашингтона мало таких ракет, и они очень ценны, поэтому вряд ли Киев получит хотя бы несколько из них. Кремль следит за подобными заявлениями и обещает ответить «должным образом» в случае передачи Украине «Томагавков».

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
