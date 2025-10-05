Путин предупредил США о последствиях поставок Украине ракет Tomahawk
Путин: Поставки Томагавков Киеву разрушат отношения между РФ и США
Обложка © Life.ru
Передача Киеву крылатых ракет «Томагавк» разрушит наметившиеся позитивные тенденции в российско-американских отношениях. Соответствующее заявление президент России Владимир Путин сделал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин о передаче Украине «Томагавков» из США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Это (возможное решение о поставке Tomahawk Киеву. — Прим. Life.ru) приведёт к разрушению наших отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас», — сказал российский лидер.
Ранее стало известно, что США не планируют передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на заявления представителей администрации Дональда Трампа о возможных поставках. Представители США скептически отнеслись к этим планам, считая маловероятной поставку ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.