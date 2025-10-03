Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 23:50

США могут передать Киеву ракеты с меньшей дальностью вместо Tomahawk

Reuters: Поставки Украине ракет Tomahawk маловероятны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mrivserg

США не планируют передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на сообщения представителей администрации президента Дональда Трампа о возможных поставках. Американский чиновник и несколько источников выразили сомнения относительно реальности этих планов, пишет Reuters.

Собеседники агентства отметили, что поставка ракет, способных преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км, маловероятна. Американские запасы Tomahawk предназначены для Военно-морских сил США, которые используют эти снаряды для атак на наземные цели. Несмотря на наличие запасов, вероятнее всего, Киев получит другие системы с меньшей дальностью действия.

Американский чиновник сообщил, что США рассматривают возможность разрешить европейским союзникам закупить альтернативное дальнобойное оружие и передать его Украине.

Ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа о поставках ракет Tomahawk на Украину. После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова принять меры, если США решат отправить эти ракеты в Украину. Как отметил президент страны Владимир Путин, поставки такого вооружения не изменят ситуацию на поле боя.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
