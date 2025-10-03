США могут передать Киеву ракеты с меньшей дальностью вместо Tomahawk

США не планируют передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на сообщения представителей администрации президента Дональда Трампа о возможных поставках. Американский чиновник и несколько источников выразили сомнения относительно реальности этих планов, пишет Reuters.

Собеседники агентства отметили, что поставка ракет, способных преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км, маловероятна. Американские запасы Tomahawk предназначены для Военно-морских сил США, которые используют эти снаряды для атак на наземные цели. Несмотря на наличие запасов, вероятнее всего, Киев получит другие системы с меньшей дальностью действия.

Американский чиновник сообщил, что США рассматривают возможность разрешить европейским союзникам закупить альтернативное дальнобойное оружие и передать его Украине.