В США поставили точку в вопросе о поставках оружия Киеву

Администрация США намерена и в дальнейшем обеспечивать Украину вооружениями через механизмы Североатлантического альянса. О неизменной позиции Белого дома по этому вопросу сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, информирует агентство Reuters.

«Я знаю, что президент Трамп очень чётко дал понять, что мы собираемся продолжать продавать оружие НАТО, чтобы альянс мог передать его Украине», — отметила представитель американской администрации. По словам Левитт, поставки будут осуществляться в рамках специальной программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая определяет приоритетные потребности украинской стороны.