2 октября, 15:39

В США поставили точку в вопросе о поставках оружия Киеву

Левитт: Трамп дал понять, США будут продавать оружие НАТО для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Администрация США намерена и в дальнейшем обеспечивать Украину вооружениями через механизмы Североатлантического альянса. О неизменной позиции Белого дома по этому вопросу сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, информирует агентство Reuters.

«Я знаю, что президент Трамп очень чётко дал понять, что мы собираемся продолжать продавать оружие НАТО, чтобы альянс мог передать его Украине», — отметила представитель американской администрации. По словам Левитт, поставки будут осуществляться в рамках специальной программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая определяет приоритетные потребности украинской стороны.

WSJ: США готовы передать Украине разведданные для ударов вглубь России
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объявил, что Россия готова отреагировать в случае, если США решат передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Небензя заявил о бесперспективности таких поставок с точки зрения изменения ситуации на фронте.

