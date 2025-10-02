WSJ: США готовы передать Украине разведданные для ударов вглубь России

США готовы предоставить Украине разведывательную информацию для атак ракетами большой дальности на энергетическую инфраструктуру России. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.

В статье указано, что президент Дональд Трамп подписал указ, который позволяет разведывательным органам и Пентагону поддерживать Киев в проведении атак. США также обратились к союзникам по НАТО с аналогичной просьбой.

«Расширенный обмен разведданными с Киевом — это последний признак того, что Трамп усиливает поддержку Украины, поскольку его усилия по продвижению мирных переговоров зашли в тупик», — говорится в статье.

По данным источников, Киев получит американскую помощь в проведении атак ракетами дальнего радиуса действия впервые. Ранее поддержка со стороны Вашингтона заключалась лишь в поставках беспилотников и ракет.