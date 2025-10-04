Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 октября, 10:19

Ещё в порту Одессы: В России пообещали уничтожить Tomahawk, как только они появятся на Украине

Аналитик Кнутов: Российские ЗРК гарантированно уничтожат ракеты Tomahawk

Обложка © РИА Новости / Сергей Мирный

Российские войска гарантированно уничтожат американские ракеты Tomahawk сразу же после их прибытия на территорию Украины. В этом не сомневается военный аналитик Юрий Кнутов.

«После пересечения сухопутной границы уязвимыми станут задействованные железнодорожные станции, а при разгрузке при морском способе доставки — порты Одессы или Ильичевска (Черноморска)», — сказал эксперт в интервью aif.ru.

Кнутов подчеркнул, что Россия располагает широким спектром средств противовоздушной обороны, способных эффективно бороться с крылатыми ракетами Tomahawk. В частности, он упомянул зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, а также новейший С-350 «Витязь», известный своей высокой эффективностью против крылатых ракет. Комплекс «Панцирь» также может быть использован в определённых ситуациях.

«Попадут в руки россиян»: В США объяснили, почему Киеву не видать новейших ракет Tomahawk

Ранее стало известно, что США не планируют передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на заявления представителей администрации Дональда Трампа о возможных поставках. Американские чиновники выразили сомнения в реальности этих планов, отметив, что поставка ракет с дальностью до 2,5 тыс. км маловероятна. Запасы Tomahawk предназначены для Военно-морских сил США, использующих их для атак на наземные цели.

Наталья Демьянова
