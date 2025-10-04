Украина не получит самые современные модификации американских ракет Tomahawk, а устаревшие образцы окажутся малоэффективными. Об этом заявил журналист, главный редактор портала 21st Century Wire и внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен.

«Они действительно верят, что это каким-то образом изменит ход битвы. <...> Это невозможно по ряду причин. Из-за [возможности] раскрытия технологий: если они попадут в руки россиян, если они упадут, не разорвавшись, и так далее», — сказал он.

Аналитик уверен, что Запад не станет передавать Киеву новейшие и наиболее совершенные образцы вооружений, включая Tomahawk, из‑за опасений раскрытия технологий. По его словам, в случае попадания таких систем в руки России или при неразорвавшемся ударе риск раскрытия секретов слишком высок.

«Так было с другими вооружениями, которые мы ранее поставляли Украине», — отметил Хеннингсен.

Эксперт подчеркнул, что старые ракеты будут медленными и эффективными только против стран без развитой системы ПВО. Россия, по его мнению, относится к иной категории противников. Кроме того, аналитик выразил мнение, что во время визита Дональда Трампа в Великобританию в сентябре британская разведка предоставила президенту США ложные данные о якобы серьёзных проблемах России и успехах Украины, что могло повлиять на позицию американского лидера в конфликте.

Ранее стало известно, что США не планируют передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на заявления представителей администрации Дональда Трампа о возможных поставках. Американские чиновники выразили сомнения в реальности этих планов, отметив, что поставка ракет с дальностью до 2,5 тыс. км маловероятна. Запасы Tomahawk предназначены для Военно-морских сил США, использующих их для атак на наземные цели.