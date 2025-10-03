«Точка невозврата»: Китай предупредил о мрачных последствиях поставок Украине ракет Tomahawk

Китайский портал Sohu назвал возможную передачу Украине американских ракет Tomahawk «точкой невозврата» в отношениях США и России.

«Передача Украине ракет "Томагавк" является точкой невозврата в российско-американских отношениях. (...) Подобного рода стратегическое вооружение используется для сдерживания ключевых оппонентов», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что слова президента США Дональда Трампа могут быть и элементом информационного давления, так как в Вашингтоне понимают риски такого шага. Кроме того, передача этих ракет в нынешнем виде технически затруднительна: они запускаются с подводных лодок и авиации, что потребовало бы от США передать Киеву и носители.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность поставки Tomahawk, но окончательного решения пока нет. Владимир Путин, комментируя эту тему, заявил, что такие поставки не изменят ситуацию на поле боя.

Tomahawk — это крылатая ракета большой дальности, разработанная в США. Её применяют для ударов по наземным целям на расстоянии более 1500 км. Ракеты активно использовались в военных операциях США на Ближнем Востоке и в Югославии. До сих пор они считались оружием стратегического сдерживания и не поставлялись странам, ведущим активные конфликты против России.