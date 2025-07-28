Не злите медведя! В США выдали России зловещий план Германии с ударами Tomahawk по Москве

Берлин стремится закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon, способных достать до Москвы, с целью воздействия на Россию. Зловещий план Германии выдало американское издание Military Watch Magazine.

«Дальность полёта крылатой ракеты Tomahawk варианта Block IV в 1600 километров позволяет подразделениям пусковых установок Typhon наносить удары по целям в Москве с территории Германии; Россия считается основной целью такого плана закупок», — пишет автор статьи.

Обозреватели газеты обратили внимание и на расширение наступательных возможностей ФРГ против России через размещение немецкий военных в Литве. А ещё в июле 2024 года Вашингтон и Берлин объявили о планах развёртывания с 2026 года в Германии американских комплексов высокоточного ракетного вооружения, которые значительно превосходят находящиеся в Европе. Отмечается, что в их число войдут ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.

Автор материала, впрочем, сомневается в жизнеспособности крылатой ракеты «Томагавк» для ударов в глубине российской территории. Он отмечает, что этот дозвуковой класс ракет времен холодной войны был разработан с расчётом на огибание рельефа местности, чтобы избежать захвата на больших расстояниях. Современные российские системы ПВО, а также истребители и перехватчики страны, такие как МиГ-31БМ, считаются весьма способными сбивать такие цели на значительных расстояниях, заключил он.