Войска, на выход! Новый план Трампа держит в напряжении всю Европу
Politico: США хотят вывести из Европы 30% своих войск, Берлин пытается помешать
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Белый дом задумался о выводе до трети своих военнослужащих с территории Европы и переброске их в Азиатско-Тихоокеанский регион. Способы помешать этому ищет Германия, сообщила газета Politico со ссылкой на источники в НАТО.
«Один из чиновников НАТО, пожелавший остаться неназванным, сказал Politico, что возможно сокращение численности войск в Европе до 30 процентов», — сказано в материале.
Инсайдеры утверждают, что доклад Пентагона по этому вопросу пока находится в разработке. Германия, на чьей территории базируются американские военные, не располагает информацией о сроках вывода войск. Именно в ФРГ дислоцированы около 35 тыс. солдат США в 35 муниципалитетах, включая авиабазу Рамштайн, военный учебный центр Графенвёр в Баварии (крупнейшем в Европе) и штаб-квартиру армии США в Европе и Африке в Висбадене. Старший научный сотрудник по политике безопасности в Немецком совете по международным отношениям Айлин Матле объяснила, что любое сокращение военного контингента США в ЕС должно проходить «упорядоченно, скоординированно, а не неожиданно для европейских союзников». Она убеждена, что американское военное присутствие на континенте отвечает интересам не только Европы, но и самих США.
«Такие базы, как Рамштайн, предназначены не только для обороны Европы, но и для проекции силы на Ближний Восток и в некоторой степени на Африку», – говорит Матле.
К слову, находящиеся в ЕС американские военные не раз мелькали в новостных сводках. К примеру, 25 марта после учений на центральном военном полигоне в Пабраде четверо солдат США выехали на гусеничной машине и исчезли. Затем боевую единицу обнаружили в болоте, но из-за сложных условий добраться до неё удалось спустя почти неделю. Весь экипаж погиб. Позднее выяснилось, что американские солдаты погибли в попытке извлечь застрявшую в болоте армейскую машину.