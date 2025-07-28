Войска, на выход! Новый план Трампа держит в напряжении всю Европу

Белый дом задумался о выводе до трети своих военнослужащих с территории Европы и переброске их в Азиатско-Тихоокеанский регион. Способы помешать этому ищет Германия, сообщила газета Politico со ссылкой на источники в НАТО.

Инсайдеры утверждают, что доклад Пентагона по этому вопросу пока находится в разработке. Германия, на чьей территории базируются американские военные, не располагает информацией о сроках вывода войск. Именно в ФРГ дислоцированы около 35 тыс. солдат США в 35 муниципалитетах, включая авиабазу Рамштайн, военный учебный центр Графенвёр в Баварии (крупнейшем в Европе) и штаб-квартиру армии США в Европе и Африке в Висбадене. Старший научный сотрудник по политике безопасности в Немецком совете по международным отношениям Айлин Матле объяснила, что любое сокращение военного контингента США в ЕС должно проходить «упорядоченно, скоординированно, а не неожиданно для европейских союзников». Она убеждена, что американское военное присутствие на континенте отвечает интересам не только Европы, но и самих США.