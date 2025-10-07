Валдайский форум
7 октября, 09:18

«‎К счастью, не дадут»: Партия Зеленского надеется на отказ в передаче «Томагавков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук выразил скептицизм относительно реальности поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине. Соответствующее заявление политика распространило украинское издание «Страна.ua».

«Будут ли (ракеты — Прим. Life.ru) предоставлены? Думаю, до последнего будут тянуть, а возможно, пусть бы так и было, к счастью, не дадут их нам», — выразил Камельчук надежду на отказ в получении такого желанного для Зеленского оружия.

По мнению парламентария, администрация США использует вопрос о передаче «Томагавков» преимущественно как инструмент дипломатического давления на Россию, не планируя фактической реализации этих планов в ближайшей перспективе.

США могут передать Киеву ракеты с меньшей дальностью вместо Tomahawk
США могут передать Киеву ракеты с меньшей дальностью вместо Tomahawk

Ранее Трамп заявил, что «практически принял решение» по «Томагавкам». Оказалось, что от вооружения Украины этими ракетами его удерживает страх потерять над ними контроль. О поставках просит Владимир Зеленский. Однако, как отмечал президент России Владимир Путин, такой шаг не изменит ситуацию на поле боя, но США следует подумать о последствиях.

