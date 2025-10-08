El Mundo: Трамп сделал «ход» ракетами Tomahawk для давления на Путина
Президент США Дональд Трамп хочет дать Киеву несколько ракет Tomahawk, чтобы надавить на Россию и принудить её к переговорам с Владимиром Зеленским, а не в целях помочь Украине хоть как-то выправить ситуацию. Об этом сообщает газета El MundoMundo со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.
Если Кремль отвергнет такую дипломатическую ловушку и диалог не начнётся, масштаб помощи может быть пересмотрен в сторону увеличения поставок «Томагавков». То есть первоначальная поставка задумывается не как финиш, а как проверка реакции.
«Если же из-за отказа Кремля такие переговоры не состоятся, то поставок будет больше», — сказано в публикации.
Ранее глава Белого дома заявил, что он фактически принял решение по поводу поставок Киеву «Томагавков». При этом президент РФ Владимир Путин предупреждает, что такой шаг со стороны США разрушит все наметившиеся позитивные тенденции в отношениях между странами. Бесспорно, Tomahawk — грозное оружие, однако у Украины всё-таки есть проблема, мешающая его использовать. Кроме того, Россия обладает системами, способными сбить эти ракеты.
