El Mundo: Трамп сделал «‎ход» ракетами Tomahawk для давления на Путина

Президент США Дональд Трамп хочет дать Киеву несколько ракет Tomahawk, чтобы надавить на Россию и принудить её к переговорам с Владимиром Зеленским, а не в целях помочь Украине хоть как-то выправить ситуацию. Об этом сообщает газета El MundoMundo со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Если Кремль отвергнет такую дипломатическую ловушку и диалог не начнётся, масштаб помощи может быть пересмотрен в сторону увеличения поставок «Томагавков». То есть первоначальная поставка задумывается не как финиш, а как проверка реакции.

«Если же из-за отказа Кремля такие переговоры не состоятся, то поставок будет больше», — сказано в публикации.