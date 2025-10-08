Запас за 25 лет: У США нашли более опасное оружие для ВСУ вместо Tomahawk

В России считают, что реальной угрозой могут стать поставки Украине американских ракет, отличных от Tomahawk, например JASSM и LRASM. На более опасное оружие, чем «Томагавк», указал Telegram-канал «Старше Эдды».

По словам военкора, США накопили несколько тысяч крылатых ракет воздушного базирования для поражения наземных целей JASSM и противокорабельных ракет, запускаемых с самолётов или кораблей LRASM. Этот запас формировался более 25 лет, а у ранних серий JASSM уже подходит срок хранения. Именно поэтому оружие может быть передано Украине, поскольку истребитель F-16 является штатным носителем этих ракет. Дальность JASSM — около 370 км, что позволяет поражать цели, аналогичные европейским Storm Shadow или SCALP.

Автор публикации отмечает, что передача такого оружия Украине является логичным продолжением поставок ПТУР, ПЗРК, полевой артиллерии, РСЗО, оперативно-тактических ракет и боевых самолётов, на которые реакция Москвы оставалась сдержанной. При этом предполагается, что при грамотном использовании эти ракеты могут стать значительной угрозой.

Что касается Tomahawk, их передача остаётся скорее медийным вопросом, а не практическим, поскольку у США достаточно аргументов против поставок, и президент США Дональд Трамп осознаёт возможные последствия. Военкор заключил, что при отсутствии реакции на поставку JASSM и LRASM возможны дальнейшие шаги по передаче более опасного оружия, включая Tomahawk.