8 октября, 04:45

Пушков заявил о риске неограниченной ракетной войны из-за Tomahawk для Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk может привести к масштабной эскалации и фактически развязать неограниченную ракетную войну против России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Пока это решение выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к ещё большей ожесточённости, из которой будет ещё сложнее найти выход. Задумывался ли об этом Дональд Трамп?» – написал Пушков в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, у Украины просто нет платформ для запуска этих ракет.

«Во-вторых, кто будет наводить ракеты на цели и управлять ими? ВСУ на это не способны. Это означает, что это будут американцы. В-третьих, какие цели они намерены поражать на дальности 2500 километров? И, наконец, сколько «Томагавков» США готовы передать Европе для Украины?» – добавил Пушков.

Ранее Life.ru писал, что Вашингтон может передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, но без права на их использование. По данным Telegraph, такой шаг США рассматривают скорее как инструмент давления на Москву.

