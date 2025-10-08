США могут дать Киеву ракеты Tomahawk, но запретить использовать их

Поставки крылатых ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы, и даже в случае их поступления американцы могут не разрешить Киеву их применение. Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

По информации издания, США могут передать ракеты без разрешения на использование, чтобы оказать давление на Москву в переговорах по Украине. Однако даже в этом случае быстро передать вооружение ВСУ практически невозможно.

При этом последние заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче Tomahawk были сделаны в «непрозрачной манере». Представитель Белого дома на запрос британского издания сообщил, что администрации нечего добавить к словам президента.