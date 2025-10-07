«Серьёзная эскалация»: В Кремле напомнили, что «Томагавки» можно оснастить ядерным зарядом
Возможная поставка Украине американских крылатых ракет «Томагавк» будет означать серьёзный виток эскалации, учитывая их потенциальную оснащённость ядерными боеголовками. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это будет серьёзный виток эскалации, который, вместе с тем, не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима. Но здесь важно отдавать себе отчёт в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идёт о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении», — подчеркнул официальный спикер Кремля.
Он подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу была предельно ясно изложена Владимиром Путиным во время выступления на заседании Валдайского клуба. Песков отметил, что хотя такое оружие не изменит ситуацию на фронте, его поставка приведёт к качественно новому уровню конфронтации.
Напомним, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что «почти принял решение» об отправке «Томагавков» Украине, но переживает из-за того, что эти ракеты фактически выйдут из-под его контроля. О поставках этого вида вооружений американского лидера чуть ли не умоляет Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин в свою очередь дал понять, что ситуацию на фронте эти ракеты не поменяют, зато их передача Киеву не пройдёт для Вашингтона без последствий. А депутат Верховной рады Юрий Камельчук предположил, что «Томагавки» Киев так и не получит и, по мнению нардепа, это будет наилучшем вариантом развития событий для всех.
