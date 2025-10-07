Главный лоббист Зеленского врёт Трампу о «‎поражении» России ради передачи ВСУ «Томагавков»

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог является главным лоббистом поставок Киеву американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»). По словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, американский лидер Дональд Трамп всё чаще прислушивается к нему и может одобрить передачу этого оружия ВСУ.

«Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь украинцам. Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие», — сказал бывший советник Пентагона в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Макгрегор отметил, что в отличие от главного лоббиста Владимира Зеленского, остальные представители администрации Трампа оценивают ситуацию на Украине более трезво и не склонны к эскалации. С его слов, «кто смотрит на это объективно, не видит никаких доказательств поражения».