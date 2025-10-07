Названы российские убийцы «Томагавков», которые сбивали эти ракеты ещё в 1991 году

Российские военные будут уничтожать американские ракеты «Томагавк» или «Нептун» собственными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Речь идёт о российских ЗРК «Оса-АКМ», «Тор-М2» и «Бук-М2», рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Леонков, комментируя возможные поставки Киеву ракет из США.

«В конфликте против Ливии в 2011 году американцы запустили 112 «Томагавков», которые практически уничтожили всю систему ПВО этой страны. Она там и так была небольшая, но им удалось. То есть обычно «Томагавки» используют для первого обезоруживающего, или, как они называют, обезглавливающего, удара против систем береговой обороны, систем ПВО», — объяснил аналитик.

А у российской системы ПВО «Оса» уже есть опыт «охоты» на американский «Томагавк» – она подбила такую ракету ещё в далёком 1991 году. Военный эксперт пояснил, что российским убийцам не составит труда уничтожать эти западные ракеты, но многое зависит и от количества выпущенных снарядов.