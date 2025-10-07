Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 октября, 14:22

Названы российские убийцы «Томагавков», которые сбивали эти ракеты ещё в 1991 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские военные будут уничтожать американские ракеты «Томагавк» или «Нептун» собственными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Речь идёт о российских ЗРК «Оса-АКМ», «Тор-М2» и «Бук-М2», рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Леонков, комментируя возможные поставки Киеву ракет из США.

«В конфликте против Ливии в 2011 году американцы запустили 112 «Томагавков», которые практически уничтожили всю систему ПВО этой страны. Она там и так была небольшая, но им удалось. То есть обычно «Томагавки» используют для первого обезоруживающего, или, как они называют, обезглавливающего, удара против систем береговой обороны, систем ПВО», — объяснил аналитик.

А у российской системы ПВО «Оса» уже есть опыт «охоты» на американский «Томагавк» – она подбила такую ракету ещё в далёком 1991 году. Военный эксперт пояснил, что российским убийцам не составит труда уничтожать эти западные ракеты, но многое зависит и от количества выпущенных снарядов.

Поставки американских «Томагавков» Украине могут изменить правила игры для Москвы
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» об отправке американских ракет «Томагавк» Украине. Однако он переживает, что это оружие фактически выйдет из-под контроля Пентагона. Президент России Владимир Путин заявил, что возможная передача Киеву данных ракет не пройдёт для Вашингтона без последствий. Тем временем в США уже опубликовали карту с зоной поражения «Томагавков».

Татьяна Миссуми
