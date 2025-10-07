Поставки американских «Томагавков» Украине могут изменить правила игры для Москвы

Военный эксперт, отставной полковник Генштаба России Михаил Ходаренок прокомментировал возможные поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Эксперт утверждает, что передача такого оружия неизбежна, поэтому Россия должна адекватно реагировать на этот вызов.

«Не совсем понятно, что у Дональда Трампа означает слово «почти». Так принял решение или не принял? Но, скорее всего, это означает «да», но только чуть позже. И что это за бином Ньютона для американского президента в плане применения ВСУ ракет этого типа? Что непонятно Верховному главнокомандующему ВС США? Нет никаких сомнений, что ВСУ будут использовать Tomahawk для ударов по важнейшим военным и государственным объектам на территории России», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Ходаренок отметил, что «Томагавки» будут применяться для ударов по важным объектам на территории России, так как ракеты имеют большую дальность, мощную боеголовку и высокую точность. По его мнению, это приведёт к значительным разрушениям и обострит военный конфликт.

В качестве первой ответной меры эксперт предлагает нанести удары по высшим командным пунктам Украины, а также призвать украинскую элиту ответить за угрозы в адрес Кремля. Если это не остановит эскалацию, Россия, согласно сведениям специалиста, может применить демонстрационный ядерный удар — одиночный пуск ракеты с маломощным зарядом, например, над Чёрным морем, чтобы продемонстрировать возможности ядерных сил страны.

Эксперт предупреждает, что если не дать решительный ответ на передачу «Томагавков», эскалация конфликта будет только нарастать, так как США продолжают поставлять Украине более современное оружие.