Тысячи мишеней: Представлена карта России с «‎зоной поражения» ракетами «Томагавк»

Если Вашингтон отправит Киеву партию американских ракет «Томагавк», то в их зоне поражения окажутся две тысячи военных и промышленных объектов в России. Институт изучения войны (ISW) в США опубликовал карту, на которой отметил «‎мишени» на российской территории в радиусе досягаемости этого оружия.

Зона поражения «Томагавков». Карта © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Institute for the Study of War

«Томагавки» бывают двух видов в зависимости от дальности полёта, напоминают аналитики. В радиусе действия базовой версии (1600 км) окажется как минимум 1655 российских военных объектов, в том числе 67 авиабаз. Более дальнобойный вариант ракеты охватывает радиус до 2500 километров, здесь под удар могут попасть 1945 объектов, среди них — 76 авиабаз.

Исследователи ISW уверены, что если ВСУ получат «Томагавки», то начнут массированно бомбить вглубь России, целясь в военные склады, оборонные предприятия, полигоны, штабы и железнодорожные эшелоны с боевой техникой.