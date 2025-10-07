Тысячи мишеней: Представлена карта России с «зоной поражения» ракетами «Томагавк»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd
Если Вашингтон отправит Киеву партию американских ракет «Томагавк», то в их зоне поражения окажутся две тысячи военных и промышленных объектов в России. Институт изучения войны (ISW) в США опубликовал карту, на которой отметил «мишени» на российской территории в радиусе досягаемости этого оружия.
Зона поражения «Томагавков». Карта © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Institute for the Study of War
«Томагавки» бывают двух видов в зависимости от дальности полёта, напоминают аналитики. В радиусе действия базовой версии (1600 км) окажется как минимум 1655 российских военных объектов, в том числе 67 авиабаз. Более дальнобойный вариант ракеты охватывает радиус до 2500 километров, здесь под удар могут попасть 1945 объектов, среди них — 76 авиабаз.
Исследователи ISW уверены, что если ВСУ получат «Томагавки», то начнут массированно бомбить вглубь России, целясь в военные склады, оборонные предприятия, полигоны, штабы и железнодорожные эшелоны с боевой техникой.
Напомним, президент США Дональд Трамп «почти принял решение» об отправке американски ракет «Томагавк» Украине, но переживает, что это оружие фактически выйдет из-под контроля Пентагона. Однако Владимир Зеленский продолжает умолять Белый дом поделиться «Томагавками». Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию на фронте эти ракеты не поменяют, но их передача Киеву не пройдёт для Вашингтона без последствий.
