Трамп держит Украину в подвешенном состоянии по передаче ракет «Томагавк»
Обложка © ТАСС /АР
Президент РФ Дональд Трамп никогда не уверял Киев в своей готовности поставлять ракеты «Томагавк», однако американский лидер действительно порассуждал на данную тему, в частности выразив опасения в том, что Вашингтон не сможет контролировать использование ракет военными ВСУ. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
«Украинский чиновник и источник, близкий к украинскому правительству, заявили, что не знают, какое решение принял Трамп. В последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после того, как их купят и оплатят страны НАТО», — объясняется в статье.
Сам Трамп заявил, что «почти принял решение» об отправке американских ракет «Томагавк» Украине. Однако он переживает, что это оружие фактически выйдет из-под контроля Пентагона. Однако Владимир Зеленский продолжает умолять Белый дом поделиться «Томагавками». Президент России Владимир Путин заявил, что возможная передача Киеву данных ракет не пройдёт для Вашингтона без последствий. Тем временем Институт изучения войны (ISW) в США уже опубликовал карту, прикинув, до каких именно российских объектов достанут «Томагавки».
