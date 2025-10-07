Трамп держит Украину в подвешенном состоянии по передаче ракет «Томагавк»

Президент РФ Дональд Трамп никогда не уверял Киев в своей готовности поставлять ракеты «Томагавк», однако американский лидер действительно порассуждал на данную тему, в частности выразив опасения в том, что Вашингтон не сможет контролировать использование ракет военными ВСУ. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Украинский чиновник и источник, близкий к украинскому правительству, заявили, что не знают, какое решение принял Трамп. В последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после того, как их купят и оплатят страны НАТО», — объясняется в статье.