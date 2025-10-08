Украинское руководство рассчитывает добиться эскалации конфликта через получение американских крылатых ракет Tomahawk. Такое мнение высказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Поставки ракет Tomahawk на Украину, конечно, приведут к эскалации войны», — сказал он.

Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп запросил у Киева разъяснения относительно планов использования этих ракет, что свидетельствует об отсутствии ясности в намерениях украинской стороны. Меркурис подчеркнул, что такое решение противоречит предыдущей риторике американского лидера относительно урегулирования украинского кризиса.