В Британии назвали простую причину, по которой Зеленский так жаждет «Томагавки»
Украинское руководство рассчитывает добиться эскалации конфликта через получение американских крылатых ракет Tomahawk. Такое мнение высказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«Поставки ракет Tomahawk на Украину, конечно, приведут к эскалации войны», — сказал он.
Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп запросил у Киева разъяснения относительно планов использования этих ракет, что свидетельствует об отсутствии ясности в намерениях украинской стороны. Меркурис подчеркнул, что такое решение противоречит предыдущей риторике американского лидера относительно урегулирования украинского кризиса.
Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он фактически принял решение по поводу поставок Киеву «Томагавков». Российский лидер Владимир Путин ответил, что если США пойдут на этот шаг, то все улучшения в отношениях между странами будут уничтожены. К слову, даже мощные ракеты «Томагавк» Украина не сможет использовать из-за существующих ограничений. У России, между прочим, имеются средства, чтобы сбивать эти ракеты.
