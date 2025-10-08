«Томагавки» для Украины: Оцениваем угрозу России, радиус поражения и последствия для СВО Оглавление История и боевое применение ракет «Томагавк» Тактико-технические характеристики ракет «Томагавк» Как передача Tomahawk Украине повлияет на ход СВО Всё о ракете «Томагавк» (Tomahawk BGM-109): дальность и радиус поражения, технические характеристики ракеты. Боевое применение, поставки ракет на Украину и как передача Tomahawk Украине повлияет на ход СВО — читайте подробнее в материале Life.ru. 8 октября, 14:44 Ракета Tomahawk. Обложка © Wikipedia / Royal Navy

Американские власти фактически приняли решение о поставках Украине высокоточных крылатых ракет Tomahawk. Если они попадут в руки ВСУ, это будет самое мощное и дальнобойное средство поражения в арсенале киевского режима. Но стоит ли России бояться заокеанского оружия, которое было создано почти 50 лет назад? Скорее нет, чем да.

История и боевое применение ракет «Томагавк»

Вопросом оснащения Военно-морских сил универсальным оружием оперативно-тактического уровня Пентагон задался в начале 1970-х годов, находясь под впечатлением от советских разработок. Сроки сдачи проекта неоднократно сдвигались из-за выявления проблем на стадии испытаний. Лишь в 1982 году Tomahawk успешно завершила цикл тестов, а уже в 1991-м ракета прошла боевое крещение в рамках войны в Персидском заливе против Ирака. Последний же случай применения КР датируется июнем 2025 года, когда ВМС США атаковали ядерные объекты Ирана.

За всё время американский флот задействовал порядка 2300 ракет Tomahawk, причём почти все КР использовались для ударов по территории ближневосточных государств: Ирана, Ирака, Ливии, Афганистана, Судана, Сирии. Лишь в 1995 и 1999 годах это оружие использовалось на Балканах, где, к слову, зачастую уничтожалось советскими образцами ПВО.

Текущий запас Tomahawk в ВМС США оценивается примерно в 3500 единиц. Американцы дорожат ракетой и не спешат активно делиться ею с союзниками по НАТО. Эксплуатантами КР за почти полвека стали лишь три страны — сами Штаты, Великобритания и Австралия. Скоро к ним может примкнуть и Украина.

Тактико-технические характеристики ракет «Томагавк»

BGM-109 Tomahawk — это семейство многоцелевых ракет средней дальности подводного, наводного и сухопутного базирования. Они предназначены для поражения командных пунктов, зенитных батарей, радаров, аэродромов и других стратегически важных объектов.

Дальность полёта Tomahawk в зависимости от модификации колеблется в диапазоне от 1600 до 2500 км. Для сравнения: ATACMS летит всего на 350 км. Боевая часть КР может быть проникающей, ядерной, кассетной, осколочно-фугасной. Её масса составляет 110 кг (для ракет с дальностью 2500 км) или 450 кг (1600 км). Наведение на маршевом участке осуществляется при помощи инерциальной навигационной системы с коррекцией по контуру рельефа местности, на конечном участке — с помощью радиолокатора или оптико-электронной системы коррекции. Круговое вероятное отклонение от цели у последней модификации Block IV — всего 5–10 метров. Скорость полёта — до 880 км/ч.

Носителями большинства модификаций Tomahawk являются подлодки и корабли, оснащённые универсальными пусковыми установками Mk41. Изначально существовала и сухопутная вариация BGM-109G, которая запускалась из мобильной ПУ Gryphon. Впрочем, официально Штаты избавились от всех ПУ в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом не исключено, что в закромах американских арсеналов остались уцелевшие экземпляры.

После выхода Вашингтона из ДРСМД в 2019 году Пентагон поспешил вернуть ракетам Tomahawk возможность стартовать с суши. Для этого была оперативно создана пусковая установка Typhon, представляющая собой наземный вариант ПУ Mk41. С 2023-го Штаты создали три батареи Typhon, которые были развёрнуты постоянно или в рамках учений в США, Германии, Австралии и на Филиппинах. В каждой батарее — четыре ПУ, командный пункт, заряжающая машина и машина обеспечения боевого дежурства.

Так как у Украины нет собственного флота, а передача стране кораблей для Tomahawk — что-то из разряда фантастики, единственным возможным вариантом остаётся поставка Киеву пусковых установок Typhon, производство которых сегодня имеет штучный характер. Готовы ли США расстаться с дефицитными ПУ — большой вопрос.

Как передача Tomahawk Украине повлияет на ход СВО

Как подсчитали аналитики американского Института изучения войны, если у Украины окажутся вариации ракеты с дальностью 2500 км, в радиусе их поражения окажутся 1945 военных объектов на территории РФ, если 1600 километров — не менее 1655. В зону досягаемости войдёт не только вся Центральная Россия, но и Зауралье с Западной Сибирью.

Однако попытки Киева выставить Tomahawk за всемогущее «вундерваффе» — обыкновенный фарс. Это довольно-таки старая ракета с дозвуковой скоростью полёта, которая уничтожалась различными ЗРК советского производства, начиная с «Осы» и «Стрелы-10» и заканчивая «Тор-М2» и «Бук-М2». Для современных российских комплексов вроде С-400 «Триумф» или «Панцирь-С1» американская ракета проблем не доставит тем паче.

Сложности для работы ПВО могла бы составить способность КР совершать полёт на малой высоте с огибанием рельефа местности, но за три года СВО российские зенитчики отточили навык уничтожения низколетящих целей в виде украинских беспилотников. Причём БПЛА зачастую пытаются атаковать РФ сотнями, тогда как запустить даже десяток Tomahawk одновременно у ВСУ возможности не будет. Такую роскошь позволяли себе лишь США, так как на борту американских эсминцев могут размещаться до 96 Tomahawk.

В случае передачи Киеву дальнобойных ракет украинские власти постараются выжать из этого максимальную медийную выгоду. Боевики ВСУ могут задействовать Tomahawk одновременно с массированным налётом дронов, дабы перегрузить российскую ПВО. Благо Россия неоднократно доказывала, что умеет держать удар: ещё ни одна диверсия, обстрел или налёт БПЛА на нашу территорию не изменили хода СВО. И в конечном итоге Tomahawk ждёт судьба ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS, ракет ATACMS, танков Leopard, Challenger и Abrams, гаубиц M777, истребителей F-16 и всего остального западного оружия, которое должно было положить России конец, но закончилось раньше.

