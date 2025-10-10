Аналитики китайского издания Sohu считают, что Россия готова к жёсткому ответу в случае применения американских ракет «Томагавк» против её территории. Беспокойство вызвано заявлением президента США Дональда Трампа, допустившего такую возможность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что важны два вопроса: кто санкционирует запуск и кто будет предоставлять данные о целях. Китайские обозреватели полагают, что без участия американских специалистов применение «Томагавков» невозможно. Следовательно, ответственность за подобные действия будет нести Вашингтон.

По мнению аналитиков, Москва может ответить «асимметричными мерами». Владимир Путин, как утверждают эксперты, способен напомнить США о временах Карибского кризиса, но в современной форме. Вместо размещения ракет на Кубе Россия может направить к её берегам атомные подводные лодки проекта «Борей». Эти субмарины практически не поддаются обнаружению из-за своей сверхнизкой шумности. Каждая из них оснащена ракетами, достаточными для нанесения удара по западному побережью США.

Москва, по их мнению, демонстрирует Вашингтону, что попытки нарушить стратегический баланс могут привести к серьёзным последствиям. Россия даёт понять, что уроки прошлого забывать не стоит.