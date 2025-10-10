Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 октября, 12:57

Путин заявил об усилении ПВО как ответ на возможные поставки «Томагавков» Киеву

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Россия активно укрепляет системы противовоздушной обороны РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, кратко прокомментировав дискуссии о потенциальной передаче крылатых ракет «Томагавк» Киеву.

«Наш ответ — это усиление ПВО РФ», — подчеркнул глава государства.

Напомним, Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Президент РФ Владимир Путин предупредил США, что передача ракет разрушит наметившиеся позитивные тенденции в российско-американских отношениях. В МИД РФ подчеркнули, что применение этого оружия не сможет воспрепятствовать достижению целей специальной военной операции.

Мария Любицкая
