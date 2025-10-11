Валдайский форум
Зеленский назвал разговор с Трампом «хорошим» и «очень продуктивным»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсудил возможности укрепления украинской противовоздушной обороны, а также ситуацию с российскими ударами по энергетической инфраструктуре Незалежной. Об этом глава киевского режима сообщил в соцсетях.

«Хороший разговор, очень продуктивный. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договорённости, которые мы готовим по этому вопросу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально нас усилить», — написал Зеленский.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский проводил телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, глава киевского режима анонсировал подготовку к важным переговорам с американскими партнёрами, акцентируя стратегическое значение предстоящей встречи.

