Минобороны России отчиталось об успехах на линии соприкосновения: за последние сутки были освобождены Новопавловка в ДНР и Алексеевка в Днепропетровской области.

В ведомстве уточнили, что благодаря наступательным действиям, предпринятым группировкой войск «Центр», был взят под контроль населённый пункт Новопавловка на территории Донецкой Народной Республики. Также сообщалось, что подразделения группировки «Восток» развивали наступление, продвигаясь вглубь обороны оппонента, и довели до конца операцию по освобождению Алексеевки в Днепропетровской области.

Ранее российские войска группировки «Центр» установили контроль над населённым пунктом Балаган в Донецкой Народной Республике (ДНР). Наши парни продолжают продвигаться в восточных районах населённого пункта Димитров.