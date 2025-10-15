Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

15 октября, 09:15

Бойцы Армии России освободили Новопавловку и Алексеевку

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Минобороны России отчиталось об успехах на линии соприкосновения: за последние сутки были освобождены Новопавловка в ДНР и Алексеевка в Днепропетровской области.

В ведомстве уточнили, что благодаря наступательным действиям, предпринятым группировкой войск «Центр», был взят под контроль населённый пункт Новопавловка на территории Донецкой Народной Республики. Также сообщалось, что подразделения группировки «Восток» развивали наступление, продвигаясь вглубь обороны оппонента, и довели до конца операцию по освобождению Алексеевки в Днепропетровской области.

Новые возможности «Гераней» вызвали беспокойство на Западе
Новые возможности «Гераней» вызвали беспокойство на Западе

Ранее российские войска группировки «Центр» установили контроль над населённым пунктом Балаган в Донецкой Народной Республике (ДНР). Наши парни продолжают продвигаться в восточных районах населённого пункта Димитров.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

