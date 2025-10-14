Российские войска группировки «Центр» установили контроль над населённым пунктом Балаган в Донецкой Народной Республике (ДНР). Наши парни продолжают продвигаться в восточных районах населённого пункта Димитров, доложили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Балаган ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населённого пункта Димитров», — говорится в сводке министерства от 14 октября.

Ранее стало известно, что в 2025 году российским военнослужащим удалось вернуть под контроль более 200 населённых пунктов. Наши парни смогли освободить около 5 тысяч квадратных километров территории. Информацию озвучил президент Владимир Путин.